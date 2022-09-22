Гражданин Украины предъявил пограничникам фальшивые водительские права
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По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), во время проверки документов на КПП "Гребнево" гражданин Украины предъявил фальшивые водительские права.

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В ГПС пояснили, что поддельные документы изъяты, а по факту использования фальшивых водительских прав начат уголовный процесс.

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