Гражданин Украины предъявил пограничникам фальшивые водительские права

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), во время проверки документов на КПП "Гребнево" гражданин Украины предъявил фальшивые водительские права.
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В ГПС пояснили, что поддельные документы изъяты, а по факту использования фальшивых водительских прав начат уголовный процесс.
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