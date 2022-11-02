Гражданина Латвии будут судить в Норвегии за попытку убийства и кражи со взломом
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

В Норвегии в январе 2023 года перед судом предстанет 37-летний уроженец Латвии, который в феврале этого года во время неудачной попытки кражи со взломом нанес ножевые ранения хозяину дома.

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Как сообщает норвежская газета Smaalenenes Avis, 10 февраля 2022 года в Трегстаде (губерния Эстфолл), в дом, где проживала семья с тремя детьми, ночью вломился грабитель. Отец семейства проснулся от подозрительных звуков и застал преступника в доме. Мужчина начал выгонять незнакомца из своего жилища и на террасе завязалась драка, в ходе которой грабитель применил нож.

Согласно обвинительному заключению, нападавший нанес своей жертве удары ножом в грудь и в левое запястье. К счастью, нож не задел жизненно важные органы и крупные сосуды, а пострадавшему быстро была оказана медицинская помощь.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, потеряв при этом одну кроссовку. Именно по ней полиция и смогла выйти на след предполагаемого преступника. Спустя неделю подозреваемого задержали в Осло.

В ходе следствия полиция установила, что у латвийца не было вида на жительство в Норвегии и с 2018 года он незаконно работал на нескольких предприятиях, где занимался покраской автомобилей.

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