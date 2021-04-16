Гражданина Латвии осудили в России на 7 лет за разбой

Гражданин Латвии признан виновным в разбое, совершенном в Курске 15 августа 2011 года. Мужчина напал на женщину на перекрестке улиц Володарского и Можаевской. Угрожая ножом, он забрал кошелек, телефон и золотое кольцо. Ущерб на тот момент составил более 6 000 рублей.

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Как отмечает новостной портал 46tv.ru, подозреваемый скрылся в Германии, где работал поваром в спортбаре. Следствие выяснило, что мужчина регулярно занимался разбоем. Это доказано в районных судах Воронежа.

В период с 2001 по 2003 года женщинам, которые приходили в безлюдное место на встречу с ним по поводу трудоустройства, он угрожал ножом и совершал хищение денежных средств и золотых изделий.

Подозреваемого задержали в 2019 году и экстрадировали в Россию. С учетом присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору его осудили на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.