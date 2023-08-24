Гражданина Латвии подозревают в оправдании терроризма и пропаганде: изъяты манифесты Брейвика и руководства по изготовлению оружия

Служба госбезопасности Латвии (VDD) начала уголовный процесс против гражданина Латвии, который подозревается в публичном оправдании терроризма, а также в обучении, вербовке и подготовке других лиц к терроризму.

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Уголовный процесс был начат 11 июля по статье 79.4 и 79.6 Уголовного закона Латвии. В рамках расследования сотрудники Службы госбезопасности провели обыски на двух объектах, которые могут быть связаны с деятельностью подозреваемого.

В официальном сообщении Службы госбезопасности говорится, что некоторое время назад VDD начала уделять повышенное внимание деятельности этого гражданина Латвии, обнаружив его активное участие в переписке по каналам поддержки крайне правого экстремизма и терроризма на платформе Telegram, что указывало на возможную склонность этого лица к радикализации.

В ходе углубленного расследования деятельности этого гражданина сотрудники Службы госбезопасности установили, что он целенаправленно приобретал и распространял в виртуальной среде контент, поддерживающий крайне правый экстремизм, пропаганду терроризма, видеозаписи террористических актов, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и оружия.

"Также это лицо занималось администрированием нескольких международных каналов связи, поддерживающих крайне правый экстремизм и терроризм, способствующих распространению контента, разжигающего ненависть и оправдывающего насилие в отношении людей разного цвета кожи и этнической принадлежности, а также религиозных и сексуальных меньшинств", — заявили в Службе госбезопасности.

На личном носителе информации, принадлежащем подозреваемому, сотрудники Службы госбезопасности обнаружили большое количество материалов, связанных с терроризмом: манифесты Андерса Беринг-Брейвика, Брентона Таранта и других крайне правых террористов, а также материалы, прославляющие теракты, видеозаписи террористических актов, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и оружия.

Кроме того, в ходе расследования VDD установила попытки лица приобрести тактическое снаряжение и вещества, необходимые для изготовления взрывчатки. Также установлено, что этот гражданин Латвии в индивидуальном порядке отправил нескольким лицам информацию, необходимую для проведения террористических актов: инструкции по изготовлению оружия и взрывчатых веществ, а также видеозаписи террористических актов.

Расследование по данному делу продолжается. Служба госбезопасности заверила, что по мере хода уголовного процесса предоставит дополнительную информацию.