Гражданка Германии пыталась подкупить латвийских пограничников

По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 1 сентября на КПП "Терехово" задержали гражданку ФРГ, которая пыталась передать пограничникам взятку.

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Как отмечают в ГПС, гражданка Германии (1979 г.р.) и ее спутник собирались выехать в Россию. Однако, как известно, из-за пандемии и введенных в этой связи ограничительных мер с 17 марта запрещено движение лиц и автотранспорта через внешние границы ЕС.

Получив отказ, женщина обратилась к пограничникам повторно и положила в свой паспорт 50 евро за то, чтобы они пропустили ее в РФ. В итоге, ее задержали и начали уголовный процесс.