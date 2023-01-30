Гражданку Латвии, планировавшую выйти замуж за воронежца, выдворят из РФ
Foto: AFP/Scanpix

Гражданку Латвии, не выехавшую из Росии по истечении положенного срока пребывания, оштрафуют и выдворят из РФ.

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По данным новостного портала Горком 36 со ссылкой на пресс-службу Россошанского райсуда, разрешенный срок пребывания в России закончился у гражданки Латвии еще 3 января. Однако иностранка, имеющая туристическую визу, уезжать не собиралась и даже решила выйти замуж.

На суде она признала свою вину, но попросила ее не выдворять, так как считает себя русской и намерена обзавестись семьей в Воронежской области.

Тем не менее суд постановил выдворить гражданку Латвии с территории России и оштрафовал. Теперь у нее есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.

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