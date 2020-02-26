Группа подростков избила 12-летнюю девочку: ребенок доставлен в больницу

Вечером 23 февраля, в Лиепае, на ул.М.Кемпес группа подростков физически воздействовала на 12-летнюю девочку, которая доставлена в больницу.

По имеющейся в распоряжении газеты "Курземес вардс" информации, около десяти подростков напали на девочку возле магазина Maxima на ул.М.Кемпес, но полицию и скорую вызвала мать пострадавшей девочки.

Представитель полиции самоуправления города Лиепаи Каспар Варпиньш рассказал: "Мать девочки выяснила, что в произошедшее были вовлечены от 10 до 15 подростков, пострадавшую били по лицу и дважды по животу. В ходе обследования окрестности возможные виновные лица не были найдены, но у стражей порядка была информация, что подростки сели в трамвай, следовавший в направлении Новой Лиепаи. Используя записи камер видеонаблюдения, на перекрестке улиц Металургу и Дзелзцельнику шестерых подростков удалось задержать. На месте они были переданы Госполиции".

Начато административное делопроизводство, выясняются обстоятельства ЧП. Не исключается, что школьница знала некоторых подростков из компании.