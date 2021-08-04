Грузовик врезался в троллейбус на загруженном перекрестке в Риге

В Риге на пересечении улиц Унияс, Иерикю и Кастранес в связи с ремонтом установили новые знаки. Следовательно, возникает новый порядок движения. Большинство водителей продолжает ездить по старым знакам, поэтому во вторник, 3 августа, здесь произошло столкновение троллейбуса и грузовика, пишет rus.jauns.lv со ссылкой на программу TV3 Degpunktā.

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Многие пассажиры 17-го троллейбуса не удержались на ногах, когда небольшой грузовик Ford врезался в бок общественного транспорта. В троллейбусе находилось около 30 человек, после ДТП и медосмотра все пассажиры чувствовали себя хорошо и смогли уйти с места происшествия. Оба водителя не жаловались на самочувствие, но им потребовалось некоторое время для оформления формальностей с полицией.

На пересечении улиц Унияс, Иерикю и Кастранес уже несколько месяцев вносятся изменения, которые, видимо, еще не заметили некоторые водители. Теперь при движении по улице Кастранес только общественный транспорт может пересекать улицу Иерикю. У автоводителей есть возможность ехать по правой стороне. При движении в обе стороны горит зеленый светофор, что тоже сбило с толку водителя микроавтобуса Ford. "Я двигался по улице Унияс, собирался повернуть налево. Там ехал троллейбус. Я двигался на зеленый свет, теоретически у меня был приоритет, потому что действует закон правой руки", - объясняет грузовик.

После аварии команда Degpunktā заметила, что водителей сбивает с толку не только общественный транспорт. При движении по улице Кастранес несколько водителей, увидев впереди знак "Въезд запрещен", выбирают поворот налево, что также запрещено. И это довольно часто вызывает аварийные ситуации.