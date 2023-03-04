Грузовик задним ходом насмерть сбил рабочего
Foto: LETA

По информации Госполиции, в минувшую пятницу, в 12.27 в Саукской волости Екабпилсского края грузовик Scania с прицепом, перевозившим комбайн John Deere, задним ходом наехал на стоявший сзади погрузчик Manitou.

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Во время маневра он придавил находившегося между комбайном и погрузчиком мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

По делу начат уголовный процесс.

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