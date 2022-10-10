Хулиган напал на полицейского и нанес ему удар по голове

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 6 октября в Бауске зафиксировано нападение на сотрудника муниципальной полиции, одетого в форму и находящегося при исполнении.

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Как отмечают в ЗРУП, ЧП произошло на ул. Плудоня. Известно, что агрессивно настроенный мужчина ударил полицейского кулаком по голове. Мотив нападения пока не сообщается.

По факту нападения на представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей, начат уголовный процесс. По этой статье виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.