Хулиганы избили посетителей клуба и повредили инвентарь в игровом зале

Следователи Криминальной полиции Салдуса завершили расследование и передали в прокуратуру материалы уголовного процесса о хулиганстве. Как отмечают в Курземском региональном управлении полиции (КРУП), трое злоумышленников подозревается в нанесении телесных повреждений нескольким лицам и порче инвентаря.

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Согласно материалам дела, весной 2020 года Госполиция получила информацию о том, что в ночь с 13 на 14 марта несколько хулиганов "развлекались" в увеселительных местах Салдуса, где избили посетителей, а также повредили инвентарь в игровом зале. Общий ущерб, нанесенный дебоширами, составил около 1000 евро.

По данному делу был начат уголовный процесс. Известно, что все трое подозреваемых ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов за преступления имущественного характера. На время расследования к ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.