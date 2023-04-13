"Хуже, чем спайс в самый сложный период эпидемии" — Рига готовится к борьбе с наркозависимостью среди молодежи

Ситуация с употреблением табака, алкоголя и наркотических веществ среди рижской молодежи является драматической. К такому выводу пришли представители городской думы, сотрудники правоохранительных органов и медики после первого совместного заседания, которое прошло в минувшую среду. В этой связи планируется разработать превентивные меры на примере зарубежного опыта, но с учетом специфики проблемы. "Впереди много работы", — объяснила порталу Delfi заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

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В соцсети Twitter политик заявила, что за несколько лет количество передозировок наркотиков в Латвии удвоилось. "Табак, алкоголь и наркотики опасно распространяются среди наших детей", — написала Озола.

Эксперты признают, что сейчас ситуация в этой сфере намного хуже, чем со спайсом в самый разгар его распространения. Поэтому вовлеченные стороны — представители муниципалитета, полиции и медики — решили объединить усилия для создания превентивных инструментов для решения этой проблемы. В то же время специалисты надеются и на общественную поддержку в школах и семьях.

Озола наладила контакты с муниципалитетом Рейкьявика (Исландия), который около 20 лет назад разработал превентивную модель работы с наркозависимостью среди молодежи. При этом муниципалитет столицы Исландии добился в этой сфере отличных результатов и смог сохранить их на протяжении десяти лет.

Опыт Рейкьявика должен быть детально изучен, чтобы понять, в какой степени и масштабе эта модель может быть адаптирована к ситуации в Риге. Акцент будет сделан не столько на "воспитании или обучении" каждого молодого человека, сколько на создании социальной среды, безопасной и привлекательной для молодых людей. Упор будет сделан на четыре сферы жизни молодых людей — школьную среду, семью, досуг и взаимодействие со сверстниками.

"В последние месяцы я слежу за информацией в СМИ о тревожных показателях злоупотребления психоактивными веществами среди молодежи и думаю о том, что мы со стороны Риги можем сделать, чтобы улучшить ситуацию. Мне ясно, что это проблема, которую нельзя решить в рамках одного учреждения или сектора, поэтому я собрала вместе специалистов из разных сфер", — указала Линда Озола.

От самоуправления были приглашены представители Департамента образования, культуры и спорта, Департамента благосостояния, а также Рижской муниципальной полиции.

К решению проблемы привлечена также Служба неотложной медицинской помощи, Рижский центр психиатрии и наркологии, а также негосударственная организация Resiliences centrs, с которой муниципалитет сотрудничает в работе с так называемой уличной молодежью. На первом заседании стороны пришли к выводу, что проблема настолько масштабна, что не обойтись без поддержки государства.

На данный момент в Латвии складывается тревожная ситуация, поскольку исходя из количества обращений к медикам, можно заметить, что в стране стремительно растет количество наркоманов, а наркотики становятся все более распространены и доступны. Между тем сами наркозависимые говорят работникам "неотложки", что "им проще и дешевле купить различные наркотические вещества, чем качественный алкоголь".

Сами сотрудники Службы неотложной медицинской помощи отмечают, что в последнее время на местном наркорынке появились новые вещества с совершенно другим составом, гораздо более опасным для их потребителей.

По сравнению с 2021 годом в прошлом году значительно увеличилось количество вызовов скорой, связанных с употреблением наркотиков: если в 2021 году в среднем в месяц по этой причине обращались 196 раз, то в прошлом году уже 233 раза. В целом за год количество вызовов по поводу употребления наркотических веществ увеличилось почти на 500 вызовов. Аналогичная ситуация наблюдается и в 2023 году. Количество вызовов, связанных с злоупотреблением наркотиков, продолжает расти: в настоящее время оно составляет в среднем 253 звонка в месяц, или восемь звонков в день.

Кроме того, каждый год "неотложка" фиксирует на своем этапе все больше смертей, связанных с употреблением наркотиков. По сравнению с 2021 годом, в прошлом году количество смертей от передозировки было в два раза больше: СНМП получила 13 вызовов, когда жизнь людей спасти уже не удалось.

За первые два месяца этого года от передозировки скончались уже три человека, старшему из которых было 35 лет, а еще двум — по 17 лет. Один из них скончался на прошлой неделе, хотя медики скорой помощи пытались долгое время его реанимировать.

В Рижском центре психиатрии и наркологии считают, что причиной этого является популярность синтетических опиоидов, особенно препаратов нитазeновой группы. Глава службы Центра наркологии и психиатрии Астрида Стирна сообщила, что изотонитазeн является относительно новым сильнодействующим синтетическим опиоидом группы нитазена — особо опасного наркотического вещества, аналогичного морфину и фентанилу.