Ильгюциемс: в квартире выращивали марихуану, полиция изъяла оборудование

Сотрудники Курземского участка Рижского регионального управления полиции (РРУП) на основании информации, полученной от бдительных жителей, ликвидировали в Ильгюциемсе "точку", где выращивали марихуану.

Как отмечает пресс-центр РРУП, данные о "точке", действующей на ул. Лилияс, были отмечены на интерактивной карте МВД "Информация о местах нелегальной торговли алкоголем, сигаретами и наркотиками". Жители жаловались, что возле одной из квартир часто ощущается запах травки.

В рамках начатого уголовного процесса 14 мая сотрудники Криминальной полиции Курземского участка РРУП провели обыск в квартире, где нашли и изъяли специальное оборудование для выращивания марихуаны, а также пять саженцев марихуаны. Кроме того, стражи порядка также изъяли около 1 грамма сушеной марихуаны.

В рамках расследования задержан мужчина 1987 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за преступление, связанное с оборотом наркотиков. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Следствие по делу продолжается.