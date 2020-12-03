Иманта: пьяные мужчины похитили индюка и напоили его водкой

Компания пьяных мужчин в Иманте украла индюка из местного парка развлечений, напоила его водкой и поехала с ним в Юрмалу. Полиции удалось задержать злоумышленников, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

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Несколько человек прогуливались по улице Акацияс в Иманте. У одного из мужчин было день рождения — ему исполнялось 34 года. Компания уже изрядно выпила, поэтому им пришла в голову оригинальная идея подарка.

Выломав забор парка развлечений, мужчины схватили на его территории индюка и унесли с собой. Они сели на электричку в Юрмалу.

Бдительные жители ближайшего дома заметили странное и вызвали полицию. Им даже удалось запечатлеть момент, когда злоумышленники крались между деревьями с индюком в руках.

Полиция среагировала оперативно. Увидев полицейских, компания отпустила птицу, но нарушители все равно были задержаны, а индюк найден и доставлен обратно.

По словам Ливы, сотрудницы парка развлечений, индюк чувствует себя плохо. Ему в клюв насильно вливали водку и сейчас, судя по апатичному поведению, птица находится в состоянии сильного отравления алкоголем.

Все похитители уже и раньше попадали в поле зрения полиции за хулиганство.