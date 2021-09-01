Имитация вакцинации: еще 18 жителям аннулируют поддельные "ковидные" сертификаты
Foto: DELFI

Государственная полиция выслала Национальной службе здоровья информацию о 18 жителях, которые, возможно, незаконно получили сертификаты вакцинации. В свою очередь, ряд жителей откликнулись на призыв стражей порядка добровольно сообщить следователей о случаях имитации вакцинации, сообщила LETA в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция напоминает, что жителей, которые незаконно получили сертификаты Covid-19 в стране могут быть многие сотни. Сейчас обобщается вся необходимая информация и собираются доказательства. Затем информацию передадут в Национальную службу здоровья, которая вправе принимать решение об аннулировании сертификатов.

Правоохранительные органы указывают, что этот процесс занимает время. Поскольку вся процессуальная работа ведется согласно Закону об уголовном процессе и полиция сталкивается с большим объемом информации.

Как уже сообщалось, Национальная служба здоровья уже аннулировала первую порцию поддельных сертификатов по просьбе полиции.

В августе Государственная полиция сообщила, что по ряду уголовных процессов состоялись задержания. В том числе, были задержаны три медика, которые организовали имитацию вакцинации от Covid-19 для нескольких сотен жителей.

Полиция по-прежнему призывает отозваться жителей, которые воспользовались преступной услугой, напоминает, что сотрудничество со следствием позволяет — согласно закону — избежать уголовной ответственности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Снова в школу!