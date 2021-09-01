Имитация вакцинации: еще 18 жителям аннулируют поддельные "ковидные" сертификаты

Государственная полиция выслала Национальной службе здоровья информацию о 18 жителях, которые, возможно, незаконно получили сертификаты вакцинации. В свою очередь, ряд жителей откликнулись на призыв стражей порядка добровольно сообщить следователей о случаях имитации вакцинации, сообщила LETA в Государственной полиции.

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Полиция напоминает, что жителей, которые незаконно получили сертификаты Covid-19 в стране могут быть многие сотни. Сейчас обобщается вся необходимая информация и собираются доказательства. Затем информацию передадут в Национальную службу здоровья, которая вправе принимать решение об аннулировании сертификатов.

Правоохранительные органы указывают, что этот процесс занимает время. Поскольку вся процессуальная работа ведется согласно Закону об уголовном процессе и полиция сталкивается с большим объемом информации.

Как уже сообщалось, Национальная служба здоровья уже аннулировала первую порцию поддельных сертификатов по просьбе полиции.

В августе Государственная полиция сообщила, что по ряду уголовных процессов состоялись задержания. В том числе, были задержаны три медика, которые организовали имитацию вакцинации от Covid-19 для нескольких сотен жителей.

Полиция по-прежнему призывает отозваться жителей, которые воспользовались преступной услугой, напоминает, что сотрудничество со следствием позволяет — согласно закону — избежать уголовной ответственности.