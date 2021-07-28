Инцидент с паромом Tхll, на котором находилась президент Эстонии, произошел не из-за человеческой ошибки

Комиссия по внутреннему расследованию инцидента с принадлежащим компании TS Laevad паромом Tхll 22 июля в Куйвасту пришла в среду к выводу, что причиной инцидента не была человеческая ошибка — при торможении парома произошла техническая неполадка.

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"Мы просмотрели все доступные нам материалы в связи с инцидентом с паромом Tхll. На их основании мы можем решить, что управлявший судном старший штурман сделал со своей стороны все, чтобы судно остановилось", — сказал в пресс-релизе член правления TS Laevad и директор в сфере судоходства Гулдар Кивро.

"Все указывает на то, что инцидент с Tхll был технической неполадкой. В чем именно она заключалась, покажет дальнейшее расследование", — уточнил он. В момент аварии на капитанском мостике парома Tхll посторонних лиц не было.

Расследование причин аварии парома Tхll началось с внутреннего расследования, по итогам которого выяснилось, что инцидент произошел из-за технической неполадки. В дальнейшее расследование вовлекут всех производителей использующегося на пароме оборудования.

По данным TS Laevad, независимое расследование также проведет Центр расследования безопасности, с которым компания пообещала всесторонне сотрудничать, чтобы выявить причины инцидента. Собственное расследование также проведет отдел безопасности транспортного департамента.

TS Laevad предоставит больше информации о дальнейшем расследовании в течение следующей недели.

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердила эстонской редакции Delfi, что на пароме, который протаранил пирс, находилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.