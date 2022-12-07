Индия: убийцы и насильники туристки из Латвии получили пожизненные сроки
Foto: Policija

В Индии вынесен приговор насильникам и убийцам 33-летней гражданки Латвии Лиги Скромане: 31-летнего Умеша и 28-летнего Удаякумара приговорили к пожизненному заключению.

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Как уже сообщалось ранее, весной 2018 года Лига Скромане вместе с сестрой Илзе отправилась на юг Индии, где проходила оздоровительный курс, восстанавливаясь после посттравматического стрессового расстройства. Ее обезглавленное тело в стадии разложения нашли недалеко от мангрового леса в Тирувалламе 21 апреля 2018 года, почти через 40 дней после ее исчезновения.

Несмотря на то, что женщина была обезглавлена, индийская полиция изначально постановила, что Скромане покончила с собой. Однако после сильного давления со стороны семьи убитой и ее бойфренда полиция признала факт убийства.

Полиция арестовала двух мужчин, которые приходятся друг другу родственниками — Умеша и Удаяна, которым позже были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и изнасиловании. Однако впоследствии они были освобождены под залог и с тех пор продолжали вести свою повседневную жизнь.

Тело Лиги Скромане было найдено местным рыбаком в болотистом мангровом лесу недалеко от того места, где ее в последний раз видели на популярном туристическом пляже в Индии. Она исчезла во время поездки за сигаретами, и в последний раз ее видели 14 марта 2018 года в коляске рикши, который направлялся на пляж.

Полиция заявила, что арестованные по подозрению в преступлении мужчины встретили Скромане на пляже, заманили в лес, где накачали наркотиками. Когда она потеряла сознание, они неоднократно ее изнасиловали. Они также якобы признались, что, когда женщина очнулась, они ее случайно задушили, а затем повесили, чтобы инсценировать самоубийство.

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