Иностранец сексуально использовал несовершеннолетнего юношу

В январе этого года Курземское региональное управление Государственной полиции получило информацию о том, что в Курземе сексуально использован молодой человек, не достигший 16 лет. Сотрудники Отдела по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлений начали уголовное дело и по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1997 г.р.

В ходе досудебного расследования было установлено, что иностранец уговорил юношу встретиться с ним с целью совершения действий сексуального характера. Сначала они переписывались в интернете, где иностранец описывал непристойные предложения, после чего встретился с несовершеннолетним и произвел действия сексуального характера.

Также в ходе расследования было констатировано, что подозреваемый в своем мобильном телефоне хранил фотографии, на которых изображены дети в сексуальных позах, их оголенные части тела, а также действия сексуального характера - в одном случае ребенок запечатлен с животным, в другом - с еще одним ребенком.

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Государственная полиция просит родителей еще раз поговорить с детьми о том, что если они получают в интернете предложения вступить в интимную связь, то они могут обратиться к ним за советом. Также подростки могут звонить на детский телефон доверия 116111, звонок бесплатный и анонимный.