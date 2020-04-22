Иностранец, судимый за преступления сексуального характера, задержан за изнасилование

В конце прошлого года Госполиция получила сообщение о том, что в Талсинском крае произошло изнасилование. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого: им оказался иностранец, который ранее уже был судим в других странах за насильственные действия сексуального характера.

По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, информация об изнасиловании поступила в Талсинский участок полиции в один из ноябрьских дней 2019 года.

Следствие установило, что преступление совершил знакомый жертвы, который приехал к ней в гости. Находясь в доме потерпевшей, пьяный гость заставил знакомую раздеться, после чего удовлетворил свои сексуальные потребности противоестественным способом, а затем изнасиловал.

Насильника задержали в тот же день на месте преступления. Известно, что задержанный в возрасте примерно 60 лет является гражданином другого государства, ранее он был уже судим за преступления на сексуальной почве.

Дело передано в прокуратуру.