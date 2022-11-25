Иностранный гражданин задержан за 14 эпизодов мошенничества

Государственная полиция задержала иностранного гражданина, который притворялся, что покупает мобильные телефоны и компьютеры и посылал продавцам поддельные платежные документы, сообщает LETA.

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В конце октября в полицию обратился один из потерпевших. Он рассказал, что опубликовал в интернете объявление о продаже телефона. Ему написал желающий купить. Они договорились встретиться 18 октября. Покупатель показал документ об оплате, продавец отдал ему телефон, и только спустя некоторое время понял, что деньги на счет так и не пришли.

Также с похожим заявлением в полицию обратились работники гостиницы, которую он якобы оплатил. Полиция выяснила, что преступление, вероятно совершил один человек — иностранный гражданин. 22 ноября подозреваемый был задержан. Выяснилось, что этот человек мог совершить еще несколько подобных преступлений, "покупая" мобильные телефоны и компьютеры. На данный момент у полиции есть информация о 14 подобных эпизодах.

Начато несколько уголовных процессов, 24 ноября задержанный был арестован.