Инспекция по защите детей проверит детский конкурс красоты Mini Miss Latvija

Инспекция по защите прав детей начала проверку конкурса Mini Miss Latvija, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Закон о защите прав детей запрещает участие детей в конкурсах красоты и тому подобных мероприятиях, если их главная цель — оценка внешнего облика.

Организатор конкурса Кристине Линденблате не видит нарушения: по ее словам, в конкурсе оценивается не внешность, а талант девочки. В рамках конкурса девочки демонстрируют свои умения на шоу талантов.

Однако, как отмечает представитель инспекции Эвия Рацене, для участия в конкурсе нужно было послать фотографию ребенка в полный рост. По ее мнению, сложно понять, как на этом конкурсе оценивался талант, если предлагалось сравнивать пение с танцами, рисованием или тканьем.