Инспекция по защите детей проверит детский конкурс красоты Mini Miss Latvija
Foto: Shutterstock

Инспекция по защите прав детей начала проверку конкурса Mini Miss Latvija, сообщает LETA.

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Закон о защите прав детей запрещает участие детей в конкурсах красоты и тому подобных мероприятиях, если их главная цель — оценка внешнего облика.

Организатор конкурса Кристине Линденблате не видит нарушения: по ее словам, в конкурсе оценивается не внешность, а талант девочки. В рамках конкурса девочки демонстрируют свои умения на шоу талантов.

Однако, как отмечает представитель инспекции Эвия Рацене, для участия в конкурсе нужно было послать фотографию ребенка в полный рост. По ее мнению, сложно понять, как на этом конкурсе оценивался талант, если предлагалось сравнивать пение с танцами, рисованием или тканьем.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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