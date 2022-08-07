Инспекция здоровья запретила купаться на пляже в Сигулде

Микробиологические показатели воды в Гауе на пляже в Сигулде не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому с 4 августа купание в этом месте запрещено.

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Инспекция здоровья призывает власти Сигулды разместить на этом городском пляже информационный знак "Купание запрещено!".

8 августа специалисты инспекции вновь возьмут для лабораторных исследований пробы воды Гауи с места для купания в Сигулде.

В период активного купального сезона инспекция здравоохранения проводит усиленный контроль за всеми 58 официальными (внутренними и морскими) пляжами в Латвии. В лаборатории определяются микробиологические показатели: пробы исследуются на показатели кишечной палочки (E.coli) и кишечных энтерококков.

Кроме того оценивается цвет воды, особое внимание уделяется возможному появлению в воде отходов и нефтепродуктов, а также отслеживается процесс размножения цианобактерий.