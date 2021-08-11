Интернет-магазин подозревается в мошенничестве: потерпевшие лишились денег и не получили заказы

Полиция ведет расследование, в рамках которого проверяется деятельность интернет-магазина alilat.lv: клиенты заплатили деньги за опилочные брикеты, однако товар так и не получили. Впрочем, деньги им тоже не вернули.

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По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, с начала августа в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от жителей Елгавы и Добеле, которые по предоплате заказали в интернет-магазине alilat.lv опилочные брикеты, однако товар так и не дождались.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого удалось установить, что по юридическому адресу такой фирмы нет, кроме того, больше нет и такого интернет-магазина.