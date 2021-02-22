Ирландия: латвийцу предъявлены обвинения в угрозах и оскорблениях в адрес полицейских

В Ирландии предъявлены обвинения 45-летнему латвийцу Вадиму К., который в январе 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил домашний скандал, а затем оскорблял прибывших на место происшествия сотрудников Гарды (полиции).

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Как отмечает Leinster Express, 25 января текущего года полиция получила сообщение из Портлауза на семейный скандал. Стражи порядка установили, что Вадим К. проявил насилие по отношению к своей жене.

Когда сотрудники Гарды попросили латвийца выйти из дома, он стал проявлять агрессию и по отношению к полицейским, а также сквернословил.

На судебном заседании адвокат зачитал письмо Вадима К., в котором он выражал извинения по поводу случившегося. Известно, что мужчина длительное время проживает в Ирландии. Он женат, в семье воспитываются двое детей. Работал на стройке.

Также издание сообщает, что у Вадима К. бывали проблемы с тревожным состоянием. В день, когда он устроил дебош, он употребил большое количество алкоголя.