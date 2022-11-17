Ирландия: полиция расследует обстоятельства смерти двух женщин, одна из которых — гражданка Латвии
Foto: AFP/Scanpix

Сотрудники Гарды (полиция Ирландии) расследуют обстоятельства смерти двух женщин в графстве Уэксфорд, тела которых обнаружили в минувший понедельник в Эннискорти и Гори.

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Как отмечает Independent.ie, тело 50-летней гражданки Латвии обнаружили 14 ноября в квартире напротив вокзала Эннискорти. О возможном ЧП полицию известил домовладелец, который долгое время не видел женщину. Полицейские вошли в жилище, где и нашли женщину без признаков жизни.

Тело было доставлено с места происшествия в университетскую больницу Уотерфорда для вскрытия. Однако представитель полиции уж заявил, что
смерть женщины не рассматривается как подозрительная.

В тот же день в Гори нашли тело 40-летней женщины без признаков насильственной смерти. В Гарде сообщили, что эти два случая не связаны между собой, но обстоятельства смерти обеих женщин будут расследованы в установленном законом порядке.

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