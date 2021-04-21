Ирландия: пьяный гражданин Латвии напал на полицейского

В Лимерике вынесен приговор 23-летнему латвийцу Эрику К., признанному виновным в нападении на офицера Гарды (полиции).

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По данным Limerick Leader, мужчина напал на полицейского, находясь в служебной машине, когда его перевозили в участок Гарды. Известно, что Эрика задержали за распитие алкоголя в публичном месте.

Латвиец признал свою вину в содеянном и попросил прощения у офицера. Его адвокат заявил на суде, что подзащитный в тот день употреблял алкоголь из-за того, что получил плохи вести из дома.

В итоге, суд оштрафовал его на 250 евро.