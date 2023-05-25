Ирландия: суд выдал ордер на арест гражданки Латвии, которая изрезала ножом приятеля из Tinder

Суд Лимерика (Ирландия) выдал судебный ордер на арест 36-летней гражданки Латвии Иниты Р., которая три года назад нанесла ножевое ранение мужчине, с которым она предположительно познакомилась в приложении для знакомств Tinder.

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По данным новостного портала Gript.ie, такое решение суд вынес после того, как подсудимая не явилась в суд на вынесение приговора. Адвокат пояснил, что не может связаться с Инитой даже по телефону.

Ранее уже сообщалось, что нападение произошло 11 марта 2020 года в Лимерике. Стивен О'Флаэрти получил ножевые ранения в грудь и плечо, когда выходил из лифта. Женщина напала не него со спины и изначально попыталась нанести ножом удар в горло. Когда он обернулся, незнакомка нанесла ему три удара в грудную клетку, а также в оба плеча.

Сотрудники Гарды (полиции) отследили маршрут перемещения нападавшей женщины по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что преступница использовала для маскировки черный парик, а также приехала на место преступления общественным транспортом. Установлено, что она была у дома своей жертвы и днем ранее, однако ее планы сорвались, т. к. мужчина вернулся домой с работы раньше, чем обычно.

При проверке в личных вещах Иниты полиция нашла парик, куртку и билет на автобус. При этом ее адвокат заявила, что нет оснований полагать, что именно ее клиентка совершила нападение. В частности, она указала, что записи камер видеонаблюдения слишком плохого качества, на них невозможно рассмотреть лицо преступницы.

Адвокат проинформировала суд, что пострадавший и Инита познакомились в 2019 году в сети Tinder, у них было три свидания. В последний раз они встречались за две недели до нападения.

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