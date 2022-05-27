Ирландия: уборщица из Латвии украла у работодательницы семейные драгоценности
Foto: Reuters/Scanpix

В Ирландии судят 42-летнюю гражданку Латвии Надежду К., обвиняемую в том, что она похитила у своей работодательницы золотые цепочки на сумму около 500 евр и шаль за 50 евро.

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По данным Irish Examiner, кража была совершена, когда сестра потерпевшей находилась при смерти в больнице.

На суде потерпевшая Эстер Мерфи сообщила, что преступление было совершено в тяжелейший для нее период: сначала умерла ее мать, а спустя шесть недель и сестра. Похищенные уборщицей драгоценности являлись семейной реликвией и передавались из поколения в поколение.

Адвокат подсудимой Джон Кейси отметил на суде, что его клиентка приносит свои извинения бывшей работодательнице и готова вернуть похищенные вещи.

Следующее заседание суда намечено на октябрь 2022 года, до этого времени Надежда будет находиться на свободе.

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