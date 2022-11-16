Ирландия: учительница рисования из Латвии, подделавшая водительские права для страхового "брокера-призрака", получила срок

В Ирландии вынесен приговор 48-летней гражданке Латвии Елене О., которая признана виновной в подделке нескольких сотен водительских удостоверений — ей предстоит провести в заключении два года.

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Как отмечает ирландская пресса, Елена О. была арестована в рамках осуществленной Гардой операции по поимке так называемых страховых "брокеров-призраков".

С 2014 года гражданка Латвии работала на такого "брокера-призрака", которого на судебном процессе называют только "мистер А", поскольку он должен предстать перед судом позже.

Установлено, что Елена подделывала документы, изменяя имена в водительских правах для иностранных граждан и добавляя годы в документах о получении бонусов. За каждый фальшивый документ она получала по 30 евро. По оценкам суда, всего она оформила около 700 таких документов.

Известно, что Елена О., являющаяся матерью троих взрослых детей, переехала в Ирландию в 2001 году. Подсудимая признала себя виновной по шести пунктам обвинения. Кроме того, она рассказала, что работала на "г-на А" с 2014 года, и иногда он расплачивался с ней за услуги и наличными.

В 2018 году сотрудники Гарды обнаружили в одной страховой компании около 2000 сомнительных полисов, оформленных через упомянутого выше "брокера-призрака" господина А. Полиция установила, что в период с марта 2017 по сентябрь 2018 года он перевел Елене в общей сложности 7600 евро.

При вынесении приговора судья Мартин Нолан учел, что гражданка Латвии сотрудничала с Гардой, признала свою вину досрочно, а также тот факт, что ранее у нее не было судимостей. Однако при этом он подчеркнул, что подсудимая была вовлечена в преступную деятельность в течение нескольких лет. В итоге, Елену О. приговорили к двум годам лишения свободы.

Адвокат Доминик МакГинн, защищавший подсудимую, сообщил суду, что его клиентка работает в организации, которая помогает иммигрантам, а также учителем рисования. По его словам, Елена решила заняться этим бизнесом, когда увидела, как трудно приходится иностранцам застраховать в Ирландии свой автомобиль.