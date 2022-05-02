Ищут свидетелей аварии в Ропажском крае, где пострадали шесть человек
Foto: DELFI Репортер

Государственная полиция просит отозваться возможных свидетелей аварии, которая произошла в Ропажском каре 1 мая и в которой пострадали шесть человек, сообщили в Гсполиции.

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Звонить просят по номерам: 6 7 219 837, 2 6 653 635 или 110.

C аналогичным призывом в социальных сетях к жителям обратился и президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. "Ищу свидетелей вчерашнего фронтального столкновения, виновницей которого является женщина за рулем черного Volvo, который налетел на мой автомобиль, совершая обгон на опасном повороте", - говорится в размещенном посте.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье, около 18.00 в волости Стопиню Ропажского края, на дороге P2 (Югльская бумажная фабрика — Упесциемс) произошло лобовое столкновение между Mitsubishi Lancer Evolution VI и Volvo V70.

В результате аварии пострадали шесть человек, которых с места происшествия доставили в лечебное учреждение.

Водитель спортивного Mitsubishi после аварии оказался зажатым в автомобиле. Чтобы помочь ему выбраться, на помощь пришли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы с гидравлическими инструментами. Остальные пятеро пострадавших выбрались из разбитых машин самостоятельно.

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