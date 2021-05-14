Ищут свидетелей ДТП с участием скутера, велосипеда и автомобилей

Земгальское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварий, которые произошли в Елгаве 5 и 11 мая.

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5 мая, в 11.00, на перекрестке Зила цельш и шоссе Добелес школьница 2007 г.р., управлявшая электроскутером, столкнулась с автомобилем KIA Sportage. В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.

В свою очередь, 11 мая, на перекрестке улиц Сатиксмес и Ганибу автомобиль Toyota cовершил наезд на велосипедистку, получившую травмы. После этого водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о ДТП в полицию.

Информацию об обеих авариях полиция просит сообщать по телефонам: 63004266, 20293421 или 110.