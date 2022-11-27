Испания: во время похода пострадала 74-летняя гражданка Латвии

По сообщению испанской прессы, в минувшую пятницу в больницу города Лорка (провинция Мурсия) была доставлена 74-летняя туристка, получившая травму по время падения в походе.

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ЧП произошло в Калабардине (небольшой район в муниципалитете Агилас),на тропе Торре-де-Копе. По данным Координационного центра по чрезвычайным ситуациям региона Мурсия, женщина получила травму и не могла продолжить путь самостоятельно.

Для оказания помощи пострадавшей были направлены пожарные-спасатели и медики, доставившие гражданку Латвии в больницу.