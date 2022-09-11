Исследование: каждый третий журналист Латвии подвергался угрозам, оскорблениям или публичной дискредитации

Каждый третий латвийский журналист сталкивался с оскорблениями в свой адрес, унижением и публичной дискредитацией. Об этом свидетельствуют данные исследования Worlds of Journalisms Study (WJS) (RSU/SKDS, 2021), результатами которого поделилась омбудсмен по общественным СМИ Анда Рожукалне.

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Как отмечает LSM.lv, 78 % опрошенных в рамках исследования журналистов признали, что подвергались оскорбительным или ненавистническим высказываниям (18 % сталкивались с этим часто или очень часто), 72 % сталкивались с публичной дискредитацией своей работы (13 % часто или очень часто), а 14% респондентов становились объектами травли.

Еще 36% журналистов сообщили, что подвергались другим видам угроз или запугиваний, 48% ответили, что их личная мораль была поставлена ​​под сомнение, данные 23% респондентов использовались для сфабрикованных историй, 24% столкнулись с распространением их личной информации, 24% респондентов сообщили, что из-за работы им пришлось разбираться с судебными исками, а еще 12% журналистов пережили терроризирование и запугивание.

После нападок или нападений 63% опрошенных журналистов в Латвии получили поддержку от своей медиа-организации, и почти столько же (64%) почувствовали понимание и поддержку своих коллег, реже ее оказывали организации журналистов (14%), неправительственные организации (НПО), поддерживающие журналистов (7%), или общественные учреждения (8%).

Журналисты региональных и локальных СМИ составили почти треть опрошенных (137 респондентов или 28%). Их ответы в опросе показывают, что 68% (11% — часто или очень часто) работников местных СМИ получали враждебные высказывания в свой адрес, почти столько же (63%) сталкивались с публичной дискредитацией их работы (9% — часто или очень часто).

Опрос показал, что третья часть, или 30 % респондентов, подвергались слежке, каждый пятый был вынужден решать вопросы по искам в судах (8 % — часто или очень часто), столько же отметили, что распространялась их личная информация, 13 % подверглись преследованию, 37% — пережили другие виды угроз или травли.

Рожукалне отметила, что в Латвии нападениям и угрозам чаще других подвергаются журналисты, занимающиеся расследованиями, а также журналисты, профилирующиеся на аналитике.

Она признала, что в Латвии, как и в других странах, ни медиа-организации, ни правоохранительные органы еще не разработали серьезные стратегии, которые помогли бы бороться с серьезными случаями и предотвращать нападки, а также поддерживать работников СМИ, которые регулярно подвергаются оскорблениям или получают угрозы в интернете.

В начале 2020 года латвийские профессиональные ассоциации СМИ подписали меморандум о сотрудничестве с Госполицией для обеспечения потока информации в случаях, когда журналист получает угрозы, связанные с профессиональной деятельностью.

С другой стороны, в отчете Еврокомиссии за 2021 год, опубликованном 13 июля 2022 года, в латвийском разделе упоминается, что в конце 2020 года и в 2021 году на Платформе Совета Европы по содействию журналистике и безопасности журналистов не было предупреждений о Латвии, однако латвийские журналисты подвергаются нападкам в онлайн-среде.