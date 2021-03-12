Исследование: почти в половине случаев водители повторно превышают скорость в населенных пунктах

Автоводители, которые в течение года повторно превышали скорость более, чем на 31 км/ч в среднем получали более четырех протоколов за нарушение разных правил дорожного движения. Кроме того, почти половина повторных случаев превышения скорости фиксируется в населенных пунктах, говорится в исследовании Государственной полиции.

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Согласно результатам исследования, в 2020 году самым популярным нарушением было превышение максимально допустимой скорости - 82% от всех нарушений. По словам начальника Отдела управления превенции Государственной полиции Андиса Ринкевица, этому есть два объяснения: "Во-первых, в большинстве случаев водитель свои нарушения считает нормой. Во-вторых, полиция провела ряд мероприятий по улучшению контроля на дорогах, поэтому возросло число фиксируемых нарушений".

Также в топе нарушений - нежелание использовать ремень безопасности, отсутствие водительских прав и запрет на управление автомобилем.

Исследование также показало, что в 25% случае повторно ПДД нарушали водители в возрасте от 18 до 24 лет. Мало того, в 86% случаев молодые водители в возрасте от 18 до 19 лет повторно превышали скорость более, чем на 31 км/ч. Кроме того, в этой возрастной группе водители часто попадаются за агрессивное вождение и за управлением автомобилем без прав.

По словам Ринкевица, необходимо использовать все имеющиеся инструменты, которые помогли бы улучшить ситуацию с нарушением скоростного режима. "Акцент нужно делать на информировании, образовании водителей, контроле, усовершенствовании инфраструктуры. Хорошее решение — система измерения средней скорости, которая позволит проанализировать поведение водителя на всем отрезке дороги. Нужно понять, что мероприятия по контролю связаны с самодисциплиной водителей", - пояснил представитель Госполиции.