Исследование: почти в половине случаев водители повторно превышают скорость в населенных пунктах
Foto: F64

Автоводители, которые в течение года повторно превышали скорость более, чем на 31 км/ч в среднем получали более четырех протоколов за нарушение разных правил дорожного движения. Кроме того, почти половина повторных случаев превышения скорости фиксируется в населенных пунктах, говорится в исследовании Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно результатам исследования, в 2020 году самым популярным нарушением было превышение максимально допустимой скорости - 82% от всех нарушений. По словам начальника Отдела управления превенции Государственной полиции Андиса Ринкевица, этому есть два объяснения: "Во-первых, в большинстве случаев водитель свои нарушения считает нормой. Во-вторых, полиция провела ряд мероприятий по улучшению контроля на дорогах, поэтому возросло число фиксируемых нарушений".

Также в топе нарушений - нежелание использовать ремень безопасности, отсутствие водительских прав и запрет на управление автомобилем.

Исследование также показало, что в 25% случае повторно ПДД нарушали водители в возрасте от 18 до 24 лет. Мало того, в 86% случаев молодые водители в возрасте от 18 до 19 лет повторно превышали скорость более, чем на 31 км/ч. Кроме того, в этой возрастной группе водители часто попадаются за агрессивное вождение и за управлением автомобилем без прав.

По словам Ринкевица, необходимо использовать все имеющиеся инструменты, которые помогли бы улучшить ситуацию с нарушением скоростного режима. "Акцент нужно делать на информировании, образовании водителей, контроле, усовершенствовании инфраструктуры. Хорошее решение — система измерения средней скорости, которая позволит проанализировать поведение водителя на всем отрезке дороги. Нужно понять, что мероприятия по контролю связаны с самодисциплиной водителей", - пояснил представитель Госполиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 57 554€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€