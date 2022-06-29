Исследование: размеры повреждения правого борта "Эстонии" больше предполагавшихся

Размеры повреждения правового борта парома "Эстония" на самом деле больше, чем считалось прежде — об этом в среду в Таллинне сообщил руководитель подводной экспедиции по обследованию останков судна, капитан Рене Арикас.

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На состоявшейся в среду пресс-конференции Арикас напомнил, что целью первоначальной оценки состояния останков парома является выяснением причин повреждений, о которых ранее не было известно. "Ведутся исследования как корпуса, так и морского дна в районе крушения парома, начались интервью со спасшимися в результате катастрофы. Объявлено также проведение конкурса подряда с целью найти партнера, который составил бы цифровую модель парома "Эстония", с которой можно было проводить необходимые пробы и моделирование разных ситуаций", — сказал Арикас.

По его словам, с помощью подводного зонда удалось выяснить, что придонные течения в районе местонахождения парома относительно слабые, практические минимальные.

Исследователи обнаружили, что прозрачность морской воды на глубине 76 метров и глубже постоянно меняется, порой даже в течение нескольких часов. Это важно учитывать при планировании подводных работ.

Удалось составить батиметрическую модель как профиля морского дна, так и останков парома, которую можно распечатать. Подготовлена также цифровая модель 3D корпуса парома, для ее составления были использованы чертежи судна. "Это на данный момент самая точная модель судна до его катастрофы, — пояснил Арикас. — Модель нужна еще и для того, чтобы эффективнее проводить интервью со спасшимися на пароме".

Исследования профиля дна в районе крушения начались в мае этого года и продолжились в июне. В ходе этих исследований выяснилось, что паром лежит в районе каменного обнажения, там же присутствуют и слои донной глины — как мягкие, так и более плотные.

В ходе подводных работ было сделано порядка 45 000 снимков останков парома, точность общей картины как минимум 10 миллиметров. С помощью полученных снимков специалисты составили объемную модель корпуса судна, позволяющую определить приоритеты в обследовании останков парома.

По словам Арикаса, если прежде считалось, что повреждения правого борта парома в длину составляют 22 метра и в высоту четыре, то в результате новых исследований выяснилось, что длина поврежденного участка правого борта "Эстонии" достигает 40 метров и высота — шести метров.

Размеры повреждения столь велики, что через пробоину можно будет запустить подводный дрон, который проникнет на автомобильную палубу парома.

Если в прошлом году повреждения были выявлены только в кормовой части шестой палубы, то в этом году выяснилось, что на самом деле повреждены еще и внутренние конструкции и потолок шестой палубы. При этом повреждения затрагивают также седьмую и восьмую палубы. Отмечены крупные деформации на шлюпочной палубе седьмой палубы, на ней нет ни одного спасательного плота и шлюпок. Повреждены крепления многих спасательных плотов.

Исследователям удалось продвинуться на 15 метров вглубь автомобильной палубы, дальше двигаться пока опасно, поскольку можно потерять связь с роботом. Не исключена возможность погружения на палубу и водолазов.

В планах взять пробы металла с поврежденных участков корпуса парома, чтобы выяснить причины появления этих повреждений. Будут также подняты окна и иллюминаторы судна, чтобы выяснить их способность противостоять давлению воды. Предстоит также поднять носовую рампу судна для более тщательного ее исследования.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.