Истребители НАТО дважды сопроводили военные самолеты РФ

На минувшей неделе истребители НАТО, охраняющие воздушное пространство балтийских стран, дважды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать российские самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.

В минувший вторник истребители альянса опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области на континентальную часть России.

В среду также в международном пространстве над Балтийским морем был сопровожден российский "Ан-26", который следовал в Калининград.

В обоих случаях самолеты следовали с выключенными транспондерами, не предоставили заранее согласованный летный план, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Натовская миссия патрулирования воздушного пространства над странами Балтии осуществляется с авиабаз Литвы и Эстонии.