Италия: гражданка Латвии попалась на торговле героином и метадоном
Foto: Valsts policija

В Италии на этой неделе была задержана 30-летняя гражданка Латвии, подозреваемая в торговле героином и метадоном. Как сообщает Corriere di Como, вместе с ней арестован также 40-летний мужчина, также ранее находившийся под наблюдением правоохранительных органов.

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В ходе следствия установлено, что женщина торговала наркотиками в Менаджо (регион озера Комо, коммуна в провинции Ломбардия) в период с января по ноябрь 2020 года. По распоряжению суда она помещена в тюрьму Сан-Витторе в Милане.

По информации издания, следователи устанавливают поиски каналов поставок наркотиков в регион.

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