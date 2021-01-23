Италия: гражданка Латвии попалась на торговле героином и метадоном

В Италии на этой неделе была задержана 30-летняя гражданка Латвии, подозреваемая в торговле героином и метадоном. Как сообщает Corriere di Como, вместе с ней арестован также 40-летний мужчина, также ранее находившийся под наблюдением правоохранительных органов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе следствия установлено, что женщина торговала наркотиками в Менаджо (регион озера Комо, коммуна в провинции Ломбардия) в период с января по ноябрь 2020 года. По распоряжению суда она помещена в тюрьму Сан-Витторе в Милане.

По информации издания, следователи устанавливают поиски каналов поставок наркотиков в регион.