Итоги года: за 12 месяцев в ДТП по Латвии погибли 134 человека

В этом году до 29 декабря в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 134 человека, что на 12 человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Госполиции.

В 2017 году в результате автоаварий также погибли 134 человека.

В этом году до конца декабря в дорожно-транспортных происшествиях погибли 38 пешеходов.

Пострадали в результате автоаварий в декабре 4633 человека, что на 332 меньше, чем годом ранее.

В целом в этом году зарегистрировано 20 677 дорожно-транспортных происшествий, что на 175 больше, чем годом ранее.