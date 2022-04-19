Итоги пасхальных выходных: 28 пострадавших в ДТП и 76 пьяных водителей

Концентрация алкоголя в крови половины задержанных в Латвии на пасхальных выходных пьяных водителей составляла не менее полутора промилле, сообщил во вторник на ЛТВ и.о. начальника Бюро по контролю и координации дорожного движения Государственной полиции Артур Смилга.

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Он рассказал, что полиция во время праздников работала в усиленном режиме: с четверга почти 1200 сотрудников правоохранительных органов были задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности, включая контроль за дорожным движением.

С пятницы по понедельник в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 28 человек.

"По сравнению с прошлым годом радует то, что количество пострадавших сократилось и на этот раз обошлось без погибших", — сказал Смилга, пояснив, что в прошлом году было более 30 пострадавших и двое погибших.

Всего за выходные было задержано 76 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще четверо находились в состоянии наркотического опьянения.

Представитель полиции подчеркнул, что не менее половины задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения, при котором концентрация алкоголя в крови составляла не менее полтора промилле. Такие действия ставят под угрозу безопасность как водителя, так и окружающих, признал Смилга.

В то же время, по его словам, пока рано судить о каких-либо тенденциях в праздничной статистике, полиция продолжает анализировать полученные данные.