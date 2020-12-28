Итоги Рождества: возбуждено 335 процессов о несоблюдении ограничений на время ЧС
Foto: Pašvaldības policija

В период с 24 по 27 декабря Госполиция возбудила 335 административных процессов о несоблюдении установленных на время чрезвычайной ситуации ограничений.

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За четверо суток начато 188 административных процессов о нарушении ограничений на собрания и проведение частных мероприятий, два процесса о несоблюдении требований самоизоляции, 46 — о неиспользовании масок, 85 — о незаполнении анкеты "covidpass.lv", восемь — за нарушение режима самоизоляции и еще восемь за прочие нарушения (например, за торговлю запрещенными товарами и т.д.)

В частности, 24 декабря Госполиция получила информацию о том, что в одном из отелей Риги проходит мероприятия и фотосессия. Прибывшие на место ЧП стражи порядка возбудили административный процесс.

Еще один вызов поступил 27 декабря из Яунпиебалги, где на квартире проходила вечеринка с участием нескольких человек из разных домохозяйств, что запрещено правила, действующими до 11 января 2021 года. Участники застолья оштрафованы на 800 евро.

Полиция напоминает, что целью проверок является не наказание, а разъяснение жителям необходимости соблюдения ограничений.

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