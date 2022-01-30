Итоги субботы: погибла пассажир личного авто, попали в аварии два автобуса, в Риге столкнулись три машины

В субботу в Стельпской волости Бауского района в результате въезда легкового автомобиля в ограждение от полученных травм скончалась женщина — пассажир машины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции (ГП). В субботу также произошли две аварии с участием автобусов. В Риге на улице Чака столкнулись три авто.

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По предварительной информации, на трассе Иецава-Стельпе автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в защитный барьер, после чего участники ДТП скрылись с места происшествия. Позже пассажир автомобиля скончалась от полученных травм.

Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, из них 34 в Рижском районе, 13 в Земгале, 11 в Видземе, 15 в Курземе и семь в Латгале.

Всего в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 20 человек. В Рижском районе пострадали 16 человек, в Видземском и Курземском районах — по два человека. Одна жертва в Видземском районе — это пешеход.

Как сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), за минувшие сутки в Латвии разбились два автобуса.

В ночь на воскресенье в 01.01 поступил звонок был получен вызов в Саулкрастскую волость, где произошло столкновение автобуса и автомобиля. С помощью гидроинструмента один человек был освобожден из автомобиля и передан Службе неотложной медицинской помощи. Трое пассажиров автобуса получили травмы и также переданы медикам.

В субботу в 18.15 поступил звонок в Яунберзскую волость Добельского района, где столкнулись автобус и микроавтобус. Люди самостоятельно выбрались из машин.

Также в субботу в 21.37 поступил вызов на улицу Чака в Риге, где произошло столкновение трех автомобилей. Сотрудники ГПСС помогли выбраться из машины одному человеку. Медикам "Скорой" были переданы четыре человека. В 22.27 ГПСС завершила работу на месте аварии.