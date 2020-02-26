Из административного здания VID эвакуировали посетителей и персонал

В среду утром в административном здании Службы госдоходов (VID) на ул. Талеяс, 1 из-за задымления пришлось в срочном порядке эвакуировать персонал и посетителей.

Сработала система противопожарной безопасности и автоматического оповещения. Охрана здания немедленно обеспечила эвакуацию.

"Задымление произошло в помещениях Таможенной лаборатории Службы госдоходов во время проверки образцов акцизных товаров. Задымление никак не сказалось на здоровье сотруднико и посетителей", — пояснили в VID.

Задымление удалось ликвидировать в течение приблизительно 20 минут. После этого эвакуированный персонал и посетители смогли вернуться в здaние.