Из административного здания VID эвакуировали посетителей и персонал
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В среду утром в административном здании Службы госдоходов (VID) на ул. Талеяс, 1 из-за задымления пришлось в срочном порядке эвакуировать персонал и посетителей.

Сработала система противопожарной безопасности и автоматического оповещения. Охрана здания немедленно обеспечила эвакуацию.

"Задымление произошло в помещениях Таможенной лаборатории Службы госдоходов во время проверки образцов акцизных товаров. Задымление никак не сказалось на здоровье сотруднико и посетителей", — пояснили в VID.

Задымление удалось ликвидировать в течение приблизительно 20 минут. После этого эвакуированный персонал и посетители смогли вернуться в здaние.

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LETA

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LETA
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