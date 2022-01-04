Из больницы выписали пациента — он пропал; предлагают разработать четкие инструкции выписки

В первый день Нового года из Клинической университетской больницы им. П. Страдыня был выписан пенсионер 1934 г.р., который при этом не доехал до своего дома в Медемциемсе. К счастью, мужчину удалось найти с помощью полиции. Этот случай снова заострил проблему о том, по каким критериям происходит выписка из больниц. Организация, которая занимается поиском пропавших без вести, указывает: необходимо разработать четкий регламент, по которому людей выписывают из медучреждений, поскольку несколько раз в год фиксируются случаи, когда выписанные из больницы пациенты пропадают.

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Как отмечает LSM.lv, Павел Г. поступил в больницу Страдиня в первой половине дня 1 января. Там ему оказали медицинскую помощь, а уже через два часа выписали. Это произошло около 12.00, но за пенсионером никто не приехал. Не появился он и в своем доме в Медемциемсе. Вечером 2 января полиция получила заявление от родственников Павла о том, что он пропал без вести.

Представитель пресс-центр Госполиции Илзе Юревича рассказала, что правоохранительные органы незамедлительно начали поиски, и уже через два часа был получен звонок из другого медучреждения: звонивший врач пояснил, что Павел Г. с 1 января находится у них, где продолжает лечение. Продолжая проверку, полиция установила, что пенсионер попал из одной больницы в другую.

И хотя эта история закончилась вполне оптимистично, она снова подняла вопрос о том, каких критериев придерживается больница при выписке пациентов. Многие подобные случаи заканчивались трагедиями. Самый вопиющий случай произошел в 2012 году, когда без вести пропал выписанный после оказания медицинской помощи фотограф Валдис Лавринович. Его тело спустя несколько недель нашли на территории той же больницы им. П. Страдиня, где ему оказывали помощь. Похожие случаи происходили и в других больницах.

За последние 11 месяцев из больниц при поддержке самоуправления домой доставили 1483 рижан. Если подобная помощь нужна жителю другого самоуправления, медперсонал сообщает соответствующему самоуправлению информацию о выписываемом пациенте, и тогда муниципалитет в силу своих возможностей организует транспорт. Врачи придерживаются правил, зная, в каких случаях необходимо привлекать для поддержки пациента соцработника. Однако проблема состоит в том, что соцработники доступны лишь в рабочее время и по рабочим дням, а выписки происходят и по выходным, и в праздники. Бывают случаи, когда одиноких и малоимущих пациентов оставляют в стационарах дольше не по причине болезни, а лишь потому, что нет социального работника, который помог бы добраться пациенту до дома.

Рижская дума в настоящее время не может обеспечить присутствие и работу соцрабоников в режиме 24/7, однако муниципалитет пытается найти решение этой проблемы сообща с больницами.

Основатель волонтерской организации Helper, занимающейся поиском пропавших людей, Лайла Скроделе рассказала, что случаи, когда люди пропадают сразу же после выписки из больницы, бывают часто. Именно поэтому, по ее мнению, всем вовлеченным сторонам необходимо собраться вместе и разработать четкие правила выписки пациентов из больниц.

Представители больницы им. П.Страдиня обращают внимание на тот факт, что чаще всего пожилых пациентов "не могут" забрать именно в праздничные дни. В свою очередь, представитель Минздрава Синтия Гулбе указала, что у больниц нет оснований не выписывать дееспособных людей, однако необходимо оценить, может ли человек самостоятельно добраться до дома.