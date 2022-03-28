Из Даугавы вытащили плот с контрабандными сигаретами

В пятницу, 25 марта сотрудники Пограничной службы вытащили из Даугавы плот с контрабандными сигаретами, сообщили в Государственной пограничной службе.
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Плот состоял из трех, соединенных между собой, прямоугольных коробок, обернутых в белую полиэтиленовую пленку. Внутри коробок находились 28 000 сигарет марки NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
По факту начат уголовный процесс, по части третьей статьи 191-й Уголовного закона.
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