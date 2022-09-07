Из горящего дома эвакуировались 17 человек
Foto: LETA

Из горящего дома в Акнисте, Екабпилсский край эвакуировались 17 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Первоначально сообщалось, что в трехэтажном жилом доме чувствуется запах дыма. Прибыв на указанный адрес, спасатели констатировали, что на третьем этаже в квартире горит комната площадью 30 квадратных метров. До прибытия пожарных жильцы дома самостоятельно покинули здание.

Во вторник вечером в волости Гришкану, Резекненский край с помощью дрона спасатели нашли в лесу заблудившегося человека и помогли ему добраться до дома. Также помощь понадобилась на улице Силтума в Риге, где человек также заблудился в лесу.

В среду вечером спасатели отправились в Лиепаю, где на улице Видусцеля горела котельная на площади 50 квадратных метров и фасад жилого дома на площади 20 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома эвакуировались четыре человека.

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