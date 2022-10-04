Из квартиры украли 80 килограммов картофеля

В субботу, 1 октября неизвестные проникли в квартиру в волости Иецавас, Баусский край и украли 80 килограммов картофеля. Также добычей воров стали удочка, акустическая система и 140 евро, сообщили в Государственной полиции.
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По факту начат уголовный процесс.
Всего за минувшие сутки Баусский участок полиции получил 12 звонков от жителей, которым требовалась помощь.
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