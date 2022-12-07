Из Латвии пыталась сбежать группа иракских нелегалов: их задержали в Литве

Пограничники Калварии (Литва) задержали 33-летнего жителя Вильнюса, который перевозил в своем автомобиле Fiat Punto четырех нелегалов и пытался переправить их в одну из стран Западной Европы.

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В машине с литовскими номерами, которую для досмотра остановили около деревни Салапераугис, помимо водителя находились еще четыре человека. Пограничники стали проверять личности пассажиров и оказалось, что это граждане Ирака: 28-летняя женщина, 36-летний мужчина и двое малолетних детей. Все они подали заявления о предоставлении убежища в Латвии и не имели права покидать ее пределы, пока власти занимались рассмотрением прошений.

Как отмечают в Государственной пограничной службе Литвы, возможно, иракцы, опасаясь не получить разрешение, решили через Польшу уехать из Латвии в другую страну ЕС.

Водитель и его пассажиры задержаны, начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. Иностранцев планируется в ближайшее время передать обратно латвийской стороне.