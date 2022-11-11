Из Латвии в Россию пытались незаконно ввезти 300 свечей зажигания
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при содействии таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Росии автомобильных запчастей.

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В пункте пропуска "Бурачки" в результате осмотра автобуса, который следовал из Латвии в Россию, обнаружили 300 свечей зажигания для автомобилей, спрятанных за водительским сиденьем.

По данным "Псковского агентства информации", товар передан таможенникам на экспертизу.

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