Из Рижской центральной тюрьмы сбежал заключенный: полиция ведет поиск

В воскресенье, 23 июля, около 13:45 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалевс, 1993 года рождения, отбывающий наказание за покушение на убийство.

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Рост сбежавшего мужчины - 1,70 м. Как сообщили в Государственной полиции, в момент побега мужчина был одет в темные шорты и темный свитер, на ногах - темные туфли с белой подошвой. Он может хромать при движении.

Государственная полиция инициировала широкие меры по розыску человека и объявила по всей стране план "Ловушки", во время которых может быть ограничена повседневная деятельность других лиц, а также может быть произведен обыск транспортных средств и предприняты другие действия для поиска человека.

В Риге на улице останавливают и проверяют автомобили.

Полиция просит всех, кто знает возможное местонахождение Мариса Ковалева, звонить по номеру 110.

Правоохранители предупреждают, что беглец может быть опасен, поэтому ни в коем случае не следует пытаться его задержать самостоятельно.

Марис Ковалевс во время побега мог получить травмы, сообщили агентству LETA в Управлении мест лишения свободы. Это также может быть причиной того, что беглец может хромать. При этом не уточняется, были ли травмы получены при попытке задержания беглеца или из-за его собственной невнимательности.

Администрация колонии пока не комментирует обстоятельства, при которых заключенный совершил побег, и то, как быстро был замечен этот факт, обещая предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис уже знает о побеге заключенного. По словам его советника Андрейса Вайварса, в настоящее время предпринимаются все необходимые усилия для скорейшей поимки беглеца. Принимая во внимание оперативно-розыскные мероприятия, министр призывает общественность с пониманием отнестись к проводимым в настоящее время проверкам безопасности на улицах.

По данным агентства LETA, за последние годы из Рижской центральной тюрьмы не сбежал ни один заключенный. Предыдущий самый громкий побег из "централа" произошел 9 августа 2006 года. Тогда территорию тюрьмы сумели покинуть четверо заключенных — Эрик Аткачев (1973 г.р.), который отбывал 13-летний срок, Виктор Атаманов (1963 г.р.), который отбывал 12-летний срок за убийство, Алексей Иванов (1979 г.р.), который был осужден на 8 лет за грабеж, а также неоднократно судимый за кражи Ричардс Павецс (1980 г.р.). Все четверо были задержаны через несколько дней на литовско-польской границе и доставлены в Латвию, где снова оказались за решеткой.

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Как следует из материалов дела о побеге, в августе 2006 года четверо заключенных совершили побег из камеры, перепилив решетку и на балконе, и на тюремной стене. Затем направилась в сторону забора из колючей проволоки, где их заметил охранник, который догнал последнего из беглецов и безуспешно попытался его задержать. Перебравшись через забор, заключенные сбежали, забравшись на сторожевую башню, которая весь день пустовала из-за отсутствия персонала.

За стенами Рижской тюрьмы беглецов ждала арендованная машина, которую они заказали по нелегальному телефону. За рулем автомобиля находился отец одного из беглецов - Иванова. Водитель довез подсудимых до Каунаса. 10 августа обвиняемых задержали на литовско-польской границе. По версии прокурора, они намеревались бежать в Германию, так как группа Аткачева, которого несколько раз судили, имела тесные связи с этой страной. Он также считался вдохновителем побега.