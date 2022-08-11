Из социального центра ушел и пропал 70-летний мужчина

Талсинский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Гунара Гранапса (1952 г.р.), которого в последний раз видели 7 августа, когда он выходил из социального центра Zvirgzdu pansija (Талсинский край).

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Был одет: темные спортивные брюки, темная обувь, рубашка. Возможно, при себе был черный рюкзак.

На шее — кусок марли, в которую завернута трубка для дыхания.

Мужчина передвигается с помощью двух костылей.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.